Castelnau-de-Mandailles. L’année 2023 aura été des plus exceptionnelles pour le club de quilles

Le club de quilles a tenu récemment son assemblée générale à la salle des fêtes de Castelnau en présence de Sandra Sielvy, maire de la commune et d’un grand nombre de licenciés.

Après l’accueil des participants, le bilan financier a été présenté. Roger Solladier a, par la suite, fait le point sur l’année écoulée. Avec 49 licenciés, 2023 a été riche en manifestations diverses et en médailles.

De même, l’année 2023 a été marquée par une belle participation au championnat de France en individuel à Montpellier (pour 4 jeunes licenciés dont 3 récompenses ramenées) ainsi qu’au Championnat de France par équipes à Rodez où une doublette féminine, Fa15 et Benjamine ont toutes les trois été récompensées.

Une Benjamine a aussi représenté le club à la Coupe de France à Espalion. Pour la deuxième année consécutive le Club a été classé premier au challenge Centre presse. Le club est prêt à continuer sur la même voie pour la saison 2024 ; plusieurs manifestations ont été programmées : soirée galette, quine, challenge et initiation quilles.

Le bureau a été reconduit à l’identique des années précédentes : Roger Solladier continu la présidence, Sandrine Auguy trésorière secondée par Nathalie d’Alexis, Delphine Cayzac et Sylvie Vernhet assurent le secrétariat. La réunion s’est terminée par l’intervention de Sandra Sielvy qui a félicité le club pour son dynamisme et pour ses résultats sportifs. La soirée s’est poursuivie par une très bonne soupe au fromage préparée et servie par Chantal et Bruno à l’Auberge de Castelnau.