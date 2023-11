Les Ruthénois étaient les invités de l’émission de Cyril Lignac, diffusée vendredi 24 novembre, sur M6.

Un attroupement au milieu de la place de la Cité, des projecteurs blancs, la voix de Cyril Lignac qui s’envole par intermittence d’une petite enceinte, et l’animateur Jérôme Anthony qui s’affaire bonnet de Noël sur la tête devant des plaques de cuisson d’où s’échappent des odeurs d’oignons frits : bienvenue à "Tous en cuisine" !

Plus d'un million de téléspectateurs

L’occasion était donnée, vendredi en fin de journée, de voir les coulisses de cette émission qui tous les jours sur M6 attire plus d’un million de téléspectateurs. Il y avait d’ailleurs des habitués de l’émission, place de la Cité.

Certes, plus de son et un grand écran sur lequel on puisse voir le chef originaire de Rodez n’auraient pas été de trop. Mais les fans de l’émission, eux, étaient réjouis. Avant d’aller se jeter sur le replay de l’émission, ils n’ont pas manqué une miette de l’émission, qui avait inscrit au menu la préparation de crackers aux algues, d’un poisson blanc aux fruits de la passion et d’un feuilleté aux herbes et ricotta. Et ce malgré le froid hivernal qui enveloppait la place. Il faut dire que Jérôme Anthony a fait ce qu’il fallait pour la chauffer, avec bonne humeur et sympathie (et après être allé déguster un aligot à l’Aubrac quelques heures auparavant, sur cette même place).

Cédric Ségur, l’ami d’enfance

Il avait aussi quelques surprises dans sa manche pour son ami ruthénois. Ainsi, Cyril Lignac a pu apercevoir son ancienne voisine Anne-Marie, avoir un clin des représentants de la confrérie de l’Estofi, tenue pourpre sur les épaules, et surtout, il a vu débouler aux côtés de Jérôme Anthony, son ami d’enfance Cédric Ségur, aujourd’hui chef de la police municipale à Rodez.

"Ah, il ne savait pas que je serai là"

"Ah, il ne savait pas que je serai là, mais je crois qu’il y a deux jours encore, il ignorait que l’émission d’aujourd’hui se passerait aussi à Rodez !", glissait ce dernier, pendant que sa fille s’impatientait de le voir à l’écran, l’émission étant enregistrée en léger différé.

"J’ai adoré tourner à Rodez car on fait plaisir à Cyril. Si on avait pu faire encore une heure d’antenne, cela aurait été encore mieux. J’ai toujours l’impression que c’est très court. On a passé un super moment, c’était convivial, il y avait du monde, des enfants, des familles et cela fait vraiment plaisir", soufflait Jérôme Anthony, après avoir véritablement pris le temps de la pause photo avec les fans. Plaisir visiblement partagé par les Ruthénois !