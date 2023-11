Villefranche-de-Rouergue. Un échange Erasmus avec la Roumanie

Dernièrement s’est déroulée la semaine de mobilité Erasmus en Roumanie, dans le cadre du projet "L’Europe des Droits de l’Homme". Cette semaine était consacrée aux discriminations envers les gens du voyage et réunissant le lycée Beaudegard avec les lycées partenaires de Dunkerque, du Portugal, d’Italie et de Bulgarie.

"Elle a été marquée par la rencontre avec la réalité rome à travers différentes activités allant de l’échange avec une jeune Rome à l’écriture de l’histoire d’une famille rome, en passant par des jeux et ateliers de découverte de la culture de cette communauté", indique le lycée villefranchois. "Plus généralement la question des droits humains et de la tolérance a été au cœur de chaque instant notamment à l’occasion d’ateliers encadrés par un sociologue autour des valeurs humaines et des notions de stéréotypes, préjugés et discriminations".

En visite dans le château de Dracula

Deux prix ont été attribués aux jeunes du lycée Beauregard pour la meilleure plaidoirie de défense du requérant (Johan Lavaur, Première Bac Pro LCQ) et le meilleur rappel des faits de l’avocat associé (Zoé Domergue, Première Bac Pro LCQ) à la question du juge, dont le rôle était tenu par une inspectrice roumaine de langues. Les hôtes roumains ont par ailleurs fait découvrir aux jeunes leur pays, en visitant plus particulièrement à Bucarest le Palais Cotroceni, résidence officielle du Président de la Roumanie et musée national, mais aussi par une escapade en Transylvanie où tous ont pu déambuler dans le Château de Bran surnommé "le château de Dracula", et la ville médiévale de Brașov, la plus grande station de ski de l’Europe de l’Est.

"Une soirée a enfin été organisée, dédiée à la remise des certificats et la découverte de buffets et danses roumains traditionnels", ajoute le lycée.