Réquista. Attention aux faux sapeurs-pompiers

Comme chaque année, les pompiers de Réquista viennent à la rencontre des habitants avec leur calendrier. Cette année, encore plus que les années précédentes, des personnes malveillantes ont commencé à tourner elles aussi se faisant passer pour des soldats du feu. Ces derniers rappellent donc "quelques petites choses pour s’assurer que les vrais pompiers sont à votre porte. Nous sommes toujours en binôme, avons nos cartes professionnelles à votre disposition et si vous avez le moindre doute n’hésitez pas à poser des questions. Nous fournissons systématiquement un reçu. Nous vous remercions d’avance pour votre accueil et vos dons."