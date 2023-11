La Semaine de l'industrie démarre en Aveyron pour créer des vocations, voici le programme

À partir de ce lundi 27 novembre et jusqu'au 3 décembre, la Semaine de l'industrie revient en Aveyron. Au programme, diverses rencontres et de nombreuses visites d'entreprises sont prévues.

Redorer le blason de l'industrie. Parfois boudé, notamment par les jeunes, ce secteur est aujourd'hui en train d'être revalorisé. C'est en tout cas ce qu'ambitionne la Semaine de l'industrie portée par la CCI, du 27 novembre au 3 décembre, en compagnie de l'Etat, des collectivités territoriales et de nombreux partenaires, qu'ils relèvent de domaines économiques, éducatifs ou sociaux. "Il faut rappeler le poids de cette branche, qui compte 22,5 % des emplois salariés en Aveyron, contre 13 % en France", dresse Dominique Costes, président de la CCI.

"Le PIB aveyronnais est également réparti entre agriculture, industrie et tertiaire, cela montre le caractère général du département. C’est un territoire rural mais pas que, qui dispose d’entreprise avec un rayonnement local, mais également régional et national", loue Charles Giusti, préfet de l’Aveyron et parrain de cet événement.

Alors, ces journées se doivent de créer un engouement autour de ces métiers, alors que de nombreux défis se présentent pour les sociétés. Citons par exemple le renouvellement des générations, alors que 40 % des chefs d'entreprise ont plus de 55 ans, mais surtout, le manque de main-d’œuvre auxquels sont confrontés de nombreux employeurs.

Le recrutement comme "mère des batailles"

Car le recrutement est la "mère des batailles", note ainsi le préfet. "C'est la préoccupation numéro un de toutes les entreprises", poursuit-il. L'ouverture des portes des usines, ateliers et bureaux de ces établissements à de nombreux élèves, notamment collégiens, devra créer des vocations, à un âge charnière de l'orientation.

Sur un plan différent, mais pas moins important, les organisateurs espèrent que cet événement puisse casser les codes. Et ainsi attirer un public féminin vers les domaines scientifiques et techniques, alors que jusqu’à présent, le bât blesse à ce niveau.

Il faut dire que localement, l'image de l'industrie a été quelque peu ternie ces derniers temps, avec la fermeture de la SAM à Viviez en 2022 et l'avenir incertain de la Bosch à Onet-le-Château, deux véritables moteurs économiques. "Ce secteur est en pleine mutation, explique le préfet. Les métiers évoluent et il faut montrer le dynamisme de nombreuses entreprises à côté de ces deux cas de figure." Car l'offre est complète et le panel le sera tout autant, avec une soixantaine de sociétés participant à l'événement, dont certaines sont de vraies "pépites", promet le représentant de l'Etat.