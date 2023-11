Média : avec Echappées belles sur France 5, l'Aveyron talonne l'audience de la Star'Ac de TF1 !

Avec près d'un million quatre cent mille téléspectateurs, l'émission de France 5 a réalisé son meilleur score d'audience, juste derrière TF1.



Jérôme Pitorin, l'animateur vedette d'Echappées belles était aux anges ce week-end. Et pour cause, l'émission diffusée samedi soir sur France 5, consacrée à l'Aveyron, a réuni plus d'un million quatre cent mille téléspectateurs. Soit une des meilleures audiences jamais réalisées par l'émission, selon le site spécialisé Pure Média. "Le magazine enregistre son meilleur score depuis mars 2022", souligne le magazine.

L'Aveyron, destination "bankable"

Bref, la destination Aveyron est toujours "bankable". À tel point que la visite de Jérôme Pitorin dans le département, de Sylvanès à l'Aubrac, de Bozouls à Rodez, ses rencontres avec Sébastien Bras au Suquet, Jean-Luc Matha dans les vignes de Bruéjouls ou la famille Pons-Bellegarde de la table 42 à Bezonnes, ou encore les images du marché de Laissac, du Rougier de Camarès, de ses déambulations dans les Gorges du Tarn, ont offert un magnifique éclairage sur le département.

Cela, au cours d'une soirée "télé" de samedi dominée par le feuilleton "Meurtres en Guadeloupe" sur France 3, avec près de 4 millions de téléspectateurs (20,4% de part d'audience). Le jeu 100% logique dur France 2 prend la deuxième audience de la soirée avec 3,2 millions de téléspectateurs (17,4%), et Star Académy, de TF1, occupe la troisième marche du podium avec 3 millions de Français (15,5%). La chaîne TF1 talonnée donc par Echappées belles à la sauce aveyronnaise qui réunit 7,3 % de téléspectateurs.

Un beau week-end médiatique

À noter, toujours dans le registre des audiences média, que l'émission du chef ruthénois Cyril Lignac, "Tous en cuisine", dont une partie était tournée depuis la place de la cité avec l'animateur Jérôme Anthony, a passé la barre du million de téléspectateurs vendredi soir. Tout comme l'avait fait quelques jours auparavant (le 9 novembre) Philippe Etchebest avec un "Cauchemar en cuisine" à Berthlène qui avait laissé une autre image (1,86 million de téléspectateurs)...

Mais ce week-end, l'Aveyron a pu bénéficier d'une belle plage médiatique !