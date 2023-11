Campuac. Un théâtre d’ombres à l’école

Sur le thème "Dentelles de papier" autour de l’illustrateur Antoine Guillopé, les bibliothèques de Bozouls, Gabriac et Campuac font diverses animations. Celle de Campuac sur le théâtre d’ombres s’est terminée récemment. à 16 h 30, sur un fond sonore marin et dans un bain de lumière bleue, les enfants ont fait partager à leurs parents des moments de rêverie grâce au théâtre d’ombres.

Une exposition dans le village

C’était le quatrième vendredi de travail pour se familiariser avec la manipulation des silhouettes fabriquées par les enfants derrière un écran de lumière dans un monde marin. En cette fin d’après-midi tous les enfants de l’école ont montré leur capacité de concentration, d’interactions, leur habileté, pour faire déambuler délicatement leurs jolies créations.

Ce moment magique a émerveillé les parents venus nombreux au rendez-vous.

Puis, adultes et enfants se sont retrouvés autour d’un pot et de petits sablés préparés par la classe de maternelle et CP.

Cette animation s’est faite grâce à Bernard Fontaine, les bénévoles de la bibliothèque Livres en Liberté de Campuac et la collaboration active de l’équipe enseignante. Les photos affichées dans le village témoignent de ces moments de création collective.