(ETX Daily Up) - Si vous êtes adepte de jeu vidéo et que vous êtes régulièrement importuné par le bruit des chips mâchées par d'autres gamers, sachez qu'il existe désormais un programme censé supprimer ce son qui peut facilement perturber les joueurs.

Cet étonnant programme informatique, proposé par la célèbre marque de chips Doritos, est capable de supprimer le bruit des chips. Alimenté par de l'intelligence artificielle, il a été conçu dans le but de pouvoir continuer à mâcher ses chips tout en jouant (ou en étant en visioconférence) sans déranger ses petits camarades. Baptisé Doritos Silent, il est pour l'instant exclusivement compatible avec les PC fonctionnant sous Windows 10 ou 11.

Doritos Silent utilise en fait des algorithmes capables d'analyser et de supprimer les sons de mastication. Conçu en partenariat avec Smooth Technology et des experts en acoustique, ce programme a nécessité six mois de développement et l'analyse technique de plus de 5.000 sons de craquements différents.

Au-delà du gadget, il s'agit aussi de répondre à une vraie demande. Une étude réalisée en octobre 2023 par Frito-Lay auprès de 2.000 gamers britanniques révèle ainsi que près de la moitié d'entre eux (46%) n'apprécient pas d'entendre d'autres joueurs manger. Ce bruit a pour conséquence de les distraire et a donc un impact sur leurs performances. Cette nouvelle technologie participe à offrir une meilleure expérience de jeu.

Doritos Silent est disponible gratuitement au téléchargement sur PC : doritos.co.uk/silent