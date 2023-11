Chutes de neige et verglas : 19 départements placés en vigilance jaune ce mercredi 29 novembre par Météo France

Soyez prudents ce mercredi 29 novembre 2023 matin sur les routes, où les chaussées risquent d'être glissantes en raison du verglas.

Les températures continuent de chuter ce mercredi 29 novembre 2023 et on sent clairement que l'on se rapproche tout doucement de l'hiver.

Météo France place 30 départements en vigilance jaune neige-verglas, risque d'avalanches et crues ce mercredi. Attention sur les routes aux risques de glissades. "Cette semaine, le temps est perturbé et marque l’entrée dans la saison hivernale météorologique.

\ud83c\udf27\ufe0f\u2744\ufe0f Cette semaine, le temps est perturbé et marque l’entrée dans l'hiver météorologique (01/12).

Ce lundi, une première perturbation traverse le pays déposant d’importants cumuls de neige sur les reliefs de l’est.



\ud83d\udc49https://t.co/QRwSKcSs1K



\ud83d\udcf8Ballon d'Alsace, @LEstRepBelfort pic.twitter.com/RKBumSc45z — Météo-France (@meteofrance) November 27, 2023

En effet, l’hiver météorologique commence au 1er décembre et les températures plutôt basses, apportées depuis le nord par les perturbations traversant la France, peuvent engendrer les premières chutes de neige en plaine sur l'Hexagone. Les changements de température seront importants et rapides", explique Météo France sur son site internet.

Neige et verglas

Un total de 19 départements sont en vigilance jaune neige-verglas jusqu'à midi et ce mercredi soir à partir de 21 h. Trois départements d'Occitanie sont concernés.

Aveyron

Lot

Tarn

Corrèze

Creuse

Haute-Vienne

Hautes-Alpes

Savoie

Haute-Savoie

Jura

Ain

Saône-et-Loire

Nièvre

Bas-Rhin

Moselle

Meurthe-et-Moselle

Meuse

Ardennes

Marne

Les départements en alerte neige-verglas. Document - Météo France

Météo France déclenche des vigilances neige-verglas tout en restant précautionneux : "Des incertitudes demeurent importantes quant à l’intensité et la localisation de ces chutes de neige, mais on ne peut exclure localement quelques centimètres au sol jusqu’en plaine".

Risque d'avalanches

Cinq départements sont en vigilance jaune risque d'avalanches toute la journée.

Hautes-Pyrénées

Pyrénées-Atlantiques

Hautes-Alpes

Savoie

Isère

Les départements en alerte risque d'avalanches. Document - Météo France

Crues

Vendée

Charente-Maritime

Pas-de-Calais

Nord

Aisne

Oise

Seine-et-Marne

Marne

Aube

Ardennes

Brouillards et ciel gris

Ce mercredi matin, le ciel va être le plus souvent gris au lever du jour avec "des bancs de brouillards plus nombreux de la vallée de la Garonne à la Gironde, Poitou, Pays de la Loire, bassin parisien, Picardie et Champagne où ils pourront être givrants", prévient Météo France dans son bulletin.

"Quelques flocons pourront venir blanchir les sols le matin jusqu'en plaine des Ardennes à la Lorraine et à la Moselle". En parallèle, le ciel va rester couvert sur le reste de l'Occitanie. "Le vent de sud à sud-ouest devrait se renforcer dans la soirée avec une dégradation et des rafales soufflant jusqu'à 60/80 km/h sur la côte basque, l'ouest des Pyrénées, le Massif Central et le couloir rhodanien".

Gelées sur le Massif Central

"Les gelées s'étendent des Ardennes au centre, au massif central, du nord de l'Aquitaine au nord de Midi-Pyrénées et de Rhône-Alpes à l'intérieur de la région Paca avec 0 à -3° en plaine et -2° à -6° dans les vallées des Alpes, Jura, Vosges et Massif Central.