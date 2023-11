Verglas, chaussées glissantes et brouillard en Aveyron : voici les routes et les secteurs où la circulation est délicate ce mercredi 29 novembre

Dans son bulletin d'état des routes de ce mercredi 29 novembre 2023, le Département de l'Aveyron appelle les usagers "à la plus grande prudence" dans plusieurs secteurs.

Les températures relevées sont comprises entre -5° et +0°. On liste ici l'état du réseau routier départemental (hors RN 88 et A75) ce mercredi 29 novembre 2023.

Le Département recommande la plus grande prudence aux usagers de la rouge amenés à circuler. Vous pouvez suivre l'état des routes du réseau départemental sur inforoute12.fr.

NORD-AVEYRON

Les conditions de circulation sont délicates avec la présence de verglas localisé sur les territoires de l’Aubrac, du Carladez, de la Viadene, de Laguiole et de Lacalm. Les chaussées sont en cours de traitement.

CENTRE AVEYRON

Les conditions de circulation sont délicates sur le réseau principal avec la présence de verglas sur les territoires de Flavin, Baraqueville et Cassagnes-Bégonhes. Elles sont également délicates sur le réseau secondaire avec la présence de verglas localisé sur les territoires du Lévézou et du Baraquevillois. Les chaussées sont en cours de traitement.

SUD-AVEYRON

Les conditions de circulation sont normales.

OUEST AVEYRON

Les conditions de circulation sont délicates avec la présence de brouillard sur les routes départementales 994 entre Rignac et Rodez avec une visibilité de 80 m, 911 entre Rieupeyroux et Baraqueville avec une visibilité de 100 m et sur l’ensemble du territoire de Capdenac.

Du verglas localisé est également à signaler de Rignac à Rodez et de Rieupeyroux à Baraqueville. Les chaussées sont en cours de traitement.

L'Aveyron place en alerte jaune neige-verglas

Ce mercredi, Météo France place l'Aveyron en vigilance jaune neige-verglas. Toujours en Occitanie, le Lot et la Tarn sont également concernés.