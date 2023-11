Illuminations, animations, patinoire... L'esprit de Noël s'empare peu à peu de Rodez !

Le 7 décembre, la ville retrouvera ses illuminations de Noël, histoire de lancer les festivités dans les rues de la préfecture aveyronnaise.

Rodez s'apprête à revêtir ses habits de fête. Noël approche, et pour l'occasion, la Ville relance ses animations. Le coup d'envoi sera donné le 7 décembre, pour un peu plus de trois semaines de célébrations. Et tout commencera place d'Armes, avec l'illumination de celle qui est surnommée "la Forêt lumineuse", reliée à la cathédrale Notre-Dame.

Mais au-delà de cet aspect, plusieurs événements seront au programme, "pour le plus grand bonheur de tous, petits comme grands !", invite Frédéric Rubio, adjoint municipal, en charge des festivités. En point d'orgue trottent deux animations, la patinoire, déplacée, "histoire d'apporter du changement", sourit la mairie, place de la Cité, du 15 au 31 décembre, et un petit train en bois, se rapprochant plus d'un manège, place Eugène-Raynaldy et destiné aux moins de huit ans, à partir du 9 décembre.

Patinoire et petit train

Une place qui prendra des airs de Laponie puisque c'est ici que sera installé le très plébiscité chalet du père Noël, et sa boîte aux lettres, où, à coup sûr, de nombreux petits ruthénois viendront glisser leur liste de présents. À noter que l'arrivée du père Noël se fera d'ailleurs le 24 décembre en ce même lieu. "L'actualité est morose, alors faire briller les yeux des enfants pendant cette période, cela sera bénéfique pour tout le monde", s'émerveille l'élu.

Et à cela s'ajouteront divers événements. Les traditionnels chalets - au nombre de douze -, reprendront leur place au carrefour Saint-Etienne, un stand de grillée de châtaignes viendra épisodiquement place de la Cité, la dégustation sera d'ailleurs gratuite, ou encore la présence de divers jeux en bois.

Une nocturne sera d'ailleurs organisée le samedi 16 décembre. En ce jour, les animations seront ouvertes jusqu'à 21 h, contre 19 h habituellement, et le comité de jumelage Rodez-Bamberg proposera choucroute et dégustation d'huîtres.

Les économies d'énergie toujours au programme

Une programmation que les élus municipaux jugent "diversifiée et réussie". Alors que comme l'année passée, les coûts de l'énergie ont visiblement été pris en compte. "On reste en mode économie d'énergie", livrent-ils. Seules les illuminations de l'avenue Victor-Hugo, et deux arches situées rue du Bal et rue Penavayre, marquent leur retour. "On ne peut pas demander à la population de faire des efforts et faire de trop grosses dépenses énergétiques, il faut rester cohérents", justifie Frédéric Rubio. En espérant que cela ne gâche pas la fête !