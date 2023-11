Rodez : une belle fête pour célébrer une nouvelle centenaire en Aveyron, Simone Garrigou a fêté ses 100 ans

Installée à Rodez depuis 1998, Simone Garrigou a fêté ses 100 ans mardi.

Sourires, jolies fleurs, musique… C’est dans une belle ambiance et entourée notamment de ses deux filles, que Simone Garrigou, née Gayraud, a fêté ses 100 ans, ce 28 novembre, à l’Ehpad Saint-Cyrice à Rodez.

Un siècle auparavant, jour pour jour, c’est à Trémouilles qu’elle a vu le jour. Village dans lequel elle s’est mariée en 1944, à Alban Garrigou. Un mari qu’elle a suivi dans ses pérégrinations de gendarme et qui l’a mené en Tunisie, à Broquiès, à Marcillac et à Carmaux. En 1998, elle est venue s’installer à Rodez pour se rapprocher de ses filles Monique et Éliane, et ainsi voir grandir sa belle famille composée également de sept petits-enfants et de treize arrière-petits-enfants.

Un air d'harmonica qui en en surpris plus d'un

Arrivée en octobre dernier à l’Ehpad Saint-Cyrice, Simone Garrigou avait du mal à cacher une certaine émotion devant les petites surprises qui l’attendaient en ce jour un peu spécial. Des résidents qui ont eu droit, eux aussi, à une surprise quand elle a pris l’harmonica pour jouer un petit air célébrant comme il se doit ces 100 ans.