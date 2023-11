Une start-up suisse propose une technologie innovante pour réduire l'empreinte carbone des camions de fret

(ETX Daily Up) - Récupérer le CO2 du pot d'échappement des transports de marchandises, pour le stocker sous forme liquide. C'est l'idée d'une entreprise suisse qui vient de lancer un système de décarbonation innovant, promettant de capturer 90% du dioxyde de carbone rejeté par les camions de fret.

Selon l'Office fédéral de la statistique, les émissions de gaz à effet de serre imputables aux transports de marchandises à travers la Suisse s'élèveraient à plus d'un million de tonnes de CO2 chaque année. Pour réduire cette empreinte carbone, les fondateurs de l'entreprise Qaptis se sont inspirés d'une technologie mise au point par des ingénieurs d'un laboratoire de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). L'innovation consiste à convertir le CO2 d'un gaz solide à un état liquide.

Le dispositif développé par Qaptis ambitionne de capter 90% du CO2 rejeté par des camions de fret et fonctionne via un système de tuyaux, qui permet de recueillir le dioxyde de carbone évacué par le pot d'échappement. Une fois récupéré, le CO2 est séparé des autres gaz (azote, et oxygène) grâce à une poudre absorbante qui, lorsqu'elle est chauffée, permet de le libérer sous forme liquide puis de le comprimer par le biais de turbocompresseurs à grande vitesse. Une fois liquéfié, le CO2 a pour vocation d'être recyclé pour divers usages tels que la production d'aliments, d'engrais, d'énergie, de matériaux de construction ou encore de carburants synthétiques.

L'entreprise Qaptis, qui teste actuellement son prototype en conditions réelles auprès d'un transporteur basé à Tolochenaz (Suisse), espère voir le premier véhicule test fin 2024. Pour l'heure, le principal enjeu consiste à rendre le dispositif suffisamment petit afin qu'il soit transporté par les camions. La start-up espère également dans un second temps déployer son offre à d'autres transports, comme les bateaux ou les engins agricoles.

Consciente de la nécessité de repenser son infrastructure de transports de marchandises à l'aune de la crise climatique, la Suisse a récemment investi dans une initiative étonnante : une sorte de métro entièrement dédié au transport de marchandises. Intitulé "Cargo Sous Terrain (CST)", ce vaste chantier prévoit la construction d'un tunnel mesurant près de 500 mètres de long qui reliera les grandes métropoles suisses entre elles pour faciliter l’acheminement de cargaisons légères et espère ainsi réduire le trafic routier du pays de 30%.