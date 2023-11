Onet-le-Château. 108 collégiens ont récupéré leur précieux sésame

Ce vendredi a été célébrée l’excellence du collège des Quatre-Saisons, avec la cérémonie de remise du diplôme national du brevet.

C’est en présence de la Dasen, des deux conseillers départementaux, de la communauté éducative et de nombreux parents, que la principale du collège Anne Prats a remis nominativement et sous les applaudissements, ce premier diplôme à 108 collégiens sur les 112 qui l’ont passé "Une session 2023 particulièrement belle, avec un taux de réussite de 96 % et 41 mentions TB, 33 mentions B et 17 mentions AB, mais aussi 12 élèves qui ont obtenu le certificat de formation dont 2 jeunes nouvellement arrivés en France. Un résultat qui honore notre établissement, les enseignants et le personnel, mais aussi les familles pour leur confiance et leur accompagnement à nos côtés et les élus qui savent écouter et s’engager lorsqu’on fait appel à eux". Et de rappeler les différentes étapes qui ont conduit les collégiens jusqu’à ce jour, comme autant de marches qu’ils ont su gravir avec volonté, travail, engagement et persévérance, pour réussir et être acteur de son projet. "Votre famille, vos enseignants et vos camarades de classe ont partagé votre cheminement et vous vous êtes enrichis grâce à vos différences qui font de chacun des êtres uniques, des citoyens qui vont construire le monde de demain… ".

L’école apprend à lire, à écrire, à compter, mais surtout à penser. Elle est aussi le lieu où l’on fait l’expérience concrète du "vivre en société", au-delà des origines, des individualités et des histoires personnelles : "Une culture et des valeurs communes pour devenir des hommes libres, autonomes et responsables. Ne l’oubliez jamais, ce premier diplôme est un tremplin, continuer à vous construire, nous avons confiance en vous et vous souhaitons le meilleur".

La soirée s’est poursuivie avec des échanges très animés de jeunes qui ont eu plaisir à se retrouver et à partager leurs nouvelles expériences, autour du verre de l’amitié…