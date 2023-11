Rignac. 245 interventions au bilan des pompiers

Après un défilé dans les rues et un dépôt de gerbes au monument aux morts accompagnés par l’Espérance rignacoise, les sapeurs-pompiers du Pays rignacois avec les autorités départementales, communautaires et locales se sont retrouvés avec leurs familles à l’espace André-Jarlan pour fêter leur patronne Sainte-Barbe.

Le capitaine Gilles Mazars, chef de centre a présenté le bilan de l’année écoulé avec un nombre d’interventions (245) légèrement en hausse sur les 12 derniers mois, des formations obligatoires pour devenir pompier et des formations de perfectionnement et de maintien des acquis afin de rester opérationnel :

"La campagne de recrutement de mai-juin a permis d’intégrer sept recrues : au 1er septembre Clément Artigue, Christophe Coppieters, Ronan Chaudanson, Mathieu Racouet et Florian Rey ; en janvier 2024, Joris Bruel et Florian Mellé" a déclaré le chef de centre. Depuis le 1er novembre, afin de maintenir un effectif minimum le samedi en journée, une nouvelle astreinte de quatre sapeurs-pompiers a été mise en place.

Du vendredi soir 19 heures au lundi matin 7 heures et toutes les nuits de la semaine de 21 heures à 7 heures, une équipe de secouristes est de permanence, ce qui représente 100 heures par pompier par mois. Les autres sapeurs donnent également de la disponibilité en fonction de leur vie familiale et professionnelle.

Les autorités ont remercié et mis en valeur le travail fait par l’ensemble du personnel. Le Colonel Lecoq a remis le Label Employeur à la commune de Rignac et à la communauté de communes du Pays rignacois pour leurs engagements auprès des sapeurs-pompiers aveyronnais en libérant les pompiers volontaires pour les interventions et les formations.

Plusieurs pompiers ont été mis à l’honneur par la remise de médaille et de grades. L’adjudant-chef Stéphane Rey a reçu la médaille d’honneur échelon argent pour 20 ans de service ; Kevin Imbert et Mickaël Ferreira ont été promus adjudant-chef ; Yohan Laporte, sergent-chef ; Abhed Amari et Renaud Pansard, sergent, Kevin Capmartin et Sullivan Canitrot, caporal, Cloé Albouy, sapeur 1er classe.