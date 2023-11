Bozouls. Christelle Puech expose à la galerie

L’artiste peintre plasticienne Christelle Puech, diplômée des Beaux-Arts de Saint-Étienne, présente son univers artistique lors de la prochaine exposition à la galerie de Bozouls. Après une carrière enrichissante en tant qu’architecte d’intérieur et designer d’environnement à Lyon, Christelle s’est tournée vers la transmission de son art, créant en 2003 les Ateliers "L’Enfance de l’Art" dans le Nord Aveyron.

Installée depuis 2017 dans un corps de ferme atelier qu’elle restaure près de Bozouls, elle y développe une œuvre centrée sur des thèmes qui lui sont chers : la nature humaine, végétale, animale, ainsi que les arts martiaux, le yoga, la danse et la méditation. Ces passions se reflètent dans ses créations, où elle utilise principalement le fusain, l’encre de chine, l’aquarelle et l’huile. L’exposition "Étincelles – Femmes et Déesses de tout temps" qui se tiendra du samedi 2 au 31 décembre 2023, mettra en lumière sa recherche artistique autour de la figure féminine et du sacré. Inspirée par des auteures telles qu’Alexandra David-Neel, Christelle Puech explore la place centrale de la femme dans la création et la nature sacrée, à travers des œuvres qui se veulent des étincelles d’un voyage intérieur dynamique et sensible.

Les visiteurs pourront apprécier ses œuvres, où la douceur et la force se côtoient, invitant à une réflexion sur la nature véritable et la résilience des femmes à travers les âges.

L’exposition est ouverte les jeudis de 10 h à 19 h, les vendredis de 12 h 30 à 16 h 30, les samedis de 10 h à 18 h, et les dimanches de 11 h à 12 h, puis de 15 h à 18 h.

Une invitation à ne pas manquer pour les amateurs d’art et les curieux.