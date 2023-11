Villecomtal. Du rock et du blues pour se réchauffer

Pour son dernier concert de l’année, La Fabrique du Rougier reçoit, dimanche à 18 h, The Crooked Nails, un groupe Rock et Blues 100 % aveyronnais, composé de Laurent Biron de Brommat, Roméo Higonet de Saint-Chély et d’Olivier Goulet de Mur-de-Barrez. L’hiver s’est installé, alors le trio a prévu de réchauffer l’ambiance, avec une guitare qui grogne, une contrebasse qui claque et un harmonica qui fait vibrer un air de folk. Avec leur énergie et leur complicité, les musiciens proposent une immersion dans la musique populaire américaine. Une assiette d’inspiration italienne sera proposée à l’entracte. Début du concert à18 heures. Il est recommandé de venir en avance.