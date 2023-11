Golinhac. Le club de l’Amitié toujours aussi actif !

L’AG du club de l’Amitié a eu lieu dernièrement. Marinou Pagès, sa présidente, est revenue sur cette année riche et diverse en animations auxquelles les nombreux membres ont pris part : quine, repas choucroute, belote en lien avec l’ADMR, repas stockfish à Saint-Julien-de-Piganiol, sortie automnale à Clermont-Ferrand. Sans oublier que lors de la fête de la Saint-Martin, le club a servi le petit-déjeuner salé/sucré. La situation financière est saine. L’association est ravie d’être liée au club de Campuac, avec une carte commune. En suivant, une centaine de personnes ont répondu à l’invitation du club de l’Amitié pour s’attabler. Les fins gourmets ont fait honneur au repas servi par le traiteur Aurélien Gaillac de Noalhac. Les convives se sont divertis grâce aux animations concoctées par Stéphanie : test des chansons, puis questionnaire sur l’Aveyron. Ginette et René Clot connaissent bien leur département car ils ont remporté le premier prix, un panier gourmand. De belles retrouvailles qui ont permis à tous de passer un agréable moment. Les prochaines animations auront lieu en début d’année avec le quine le 14 janvier et la galette des rois le 27 janvier.