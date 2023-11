Luc-la-Primaube. Une séance de dédicaces avec Nicole Laromiguière à la Maison de la presse

Nicole Laromiguière a dédicacé son livre "Chante Cocotte", samedi dernier chez Christian Bouloc à la Maison de la Presse, à La Primaube. "Notre existence est un enseignement sans fin. Chaque étape de toute vie qu’elle soit familiale, professionnelle ou associative, forge notre personnalité". Tel est le message qui transparaît au fil des pages de ce livre qui se veut surtout l’expression d’un vécu intense, émaillé d’anecdotes tour à tour savoureuses et dramatiques, mais toujours humaines, authentiques et profondes. Du Gua à Cransac et au Monastère sous Rodez, de Chicago à Bucarest et de Dakar à Istanbul, voici un vivant aperçu de toutes les vies de "rabalaïre" de Nicole Laromiguière, depuis toujours en quête de rencontres riches de leurs différences.