Fortes pluies, neige et crue : la vigilance orange passe de cinq à sept départements ce vendredi

Ce vendredi 1er décembre 2023, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Isère, la Loire, l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie sont placés en vigilance orange pour neige-verglas et pluie-inondation. La Haute-Savoie l’est également pour crues. Quarante-quatre sont en vigilance jaune.

Depuis ce vendredi 1er décembre, 10 heures, sept départements sont placés en vigilance orange : les Alpes-de-Haute-Provence, la Loire, l’Ain, les Hautes-Alpes, l’Isère et la Savoie pour pluie-inondation et neige-verglas et la Haute-Savoie pour pluie-inondation et crues.

Une perturbation donne "des précipitations durables sur les Alpes, avec une limite pluie-neige d’abord élevée en altitude, encore généralement supérieure à 1 500 m ce vendredi matin sur les Alpes du Nord", explique Météo France dans son bilan de 6 h.

Cette perturbation intervient alors que les sols de la région ont déjà été beaucoup arrosés ces derniers jours et que la neige fond partiellement sur le relief.

Les Alpes-Maritimes, en vigilance jaune pour crues et pluie-inondation, pourraient à leur tour passer en orange puisque les "cumuls de précipitations seront également importants, mais principalement sur le haut-relief", explique Météo France, qui n’exclut pas " totalement […] une aggravation du niveau de vigilance".