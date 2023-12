Entraygues-sur-Truyère. Invitée par l’ADMR, la Gendarmerie prodigue des conseils de prudence

Les aides à domicile interviennent, chaque jour, dans de nombreux domiciles, chez des personnes vulnérables et souvent isolées. C’est pourquoi, elles peuvent apporter des messages de sécurité et aider à prévenir d’éventuels cambriolages ou arnaques. Aussi l’ADMR a-t-elle invité la Gendarmerie, lors d’une de ses réunions mensuelles.

Le maréchal des logis chef Charly Souphron de la Communauté de Brigades de gendarmerie a animé récemment une soirée, en présence d’une trentaine de salariés de l’association locale ADMR ainsi que de quelques bénévoles à la salle culturelle. Le soldat a présenté les missions de protection de la Gendarmerie, auprès de la population à l’aide d’un diaporama et d’un film. Pour se protéger des cambriolages, et avoir les bons réflexes à la maison, il conseillait de bons équipements adaptés, des systèmes de verrouillage fiables, des portes d’entrée fermées à clé, ne pas laisser les clés sur les portes etc. En cas de cambriolage, faire le 17, protéger les indices, à l’intérieur et à l’extérieur, avant l’arrivée des gendarmes, ne toucher aucun objet, porte ou fenêtre, faire opposition aux moyens de paiement volés, ne pas garder chez soi de trop grosses sommes d’argent, photographier les objets de valeur, etc.

Un dépliant, résumant de très nombreux conseils, était distribué à toute l’équipe. Toute personne qui en souhaiterait un, peut se rendre au bureau de l’ADMR. Une soirée très riche en informations au terme de laquelle les participants ont remercié l’intervenant par leurs applaudissements.