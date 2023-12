La neige gagne du terrain ce samedi : la vigilance étendue à 35 départements, voici où des chutes sont attendues

60 départements sont placés en vigilance ce samedi, dont 35 pour un risque de neige-verglas.

Alors que les températures vont rester sous les normales de saison jusqu'à ce week-end inclus, la vigilance neige-verglas s'étend sur le territoire. Pour la soirée de vendredi 1er décembre, 7 départements sont placés en vigilance orange par Météo France et 46 sont en jaune :

7 départements en orange et 46 en jaune ce vendredi soir. Météo France

La vigilance orange neige-verglas est activée pour la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, l'Ain et la Loire. 21 départements sont en jaune :

26 départements en vigilance neige-verglas ce vendredi. Météo France

Cinq départements sont aussi en vigilance orange pluie-inondation (Savoie, Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute--Provence) alors que de fortes précipitations sont attendues. "Sur la totalité de l'épisode on attend des valeurs généralement comprises entre 70 et 120 mm, ponctuellement 150 mm sur les Alpes du Nord et 200 mm sur les Alpes du Sud", prévient Météo France, à quoi va s'ajouter la fonte des neiges qui pourrait être un facteur aggravant de ruissellement.

Où il va neiger en basse altitude

Les risques de neige gagnent du terrain pour samedi 2 décembre 2023 : 35 départements seront en vigilance toute la journée, dont 5 en vigilance orange jusqu'en milieu de matinée (Savoie, Haute-Savoie, Isère, Ain et Loire). Une partie de l'Occitanie sera confrontée au gel et aux chutes de neige : l'Aveyron, la Lozère, le Lot et le Tarn.

"En soirée de vendredi, les précipitations sur les contreforts ouest des Alpes du nord et l'est du Massif Central vont commencer à prendre un caractère neigeux à basse altitude (limite pluie-neige à 500/600 m). Enfin durant la nuit, alors que les précipitations faiblissent, de la neige pourra descendre jusqu'à 200 m d'altitude et des paysages pourront être localement blanchis à l'aube de samedi sur l'est d'Auvergne-Rhône-Alpes ou la Loire. Sur l'épisode, on attend 5 à 10 cm au-dessus de 500 m au sud du département de la Loire (agglomération de Saint-Étienne), ou à l'est de l'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère", renseigne Météo France.

À noter que sur les Pyrénées, "la limite pluie-neige s’abaisse au fil de la journée vers 1500 mètres et les cumuls de neige pourront atteindre 15 à 20 cm vers 1500 m, plus de 30 cm au-dessus de 2000 m".

35 départements en vigilance neige-verglas ce samedi. Météo France

Quelques flocons sont tombés en Aveyron déjà ce vendredi, rapporte la chaîne Météo Sud-Aveyron. La limite pluie-neige pourrait descendre à 900 mètres dans la soirée. Pour ce samedi, des flocons ne sont pas exclus sur les monts de Lacaune et le Lévézou dès 600-800 mètres, avec un risque de verglas localisé.

Au cours de la journée, des vigilances orages, crues et vents violents vont concerner 60 départements :

60 départements en vigilance ce samedi. Météo France

