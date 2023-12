Salles-la-Source. Laure Gallet s’installe à Trame d’arts

Trame d’arts est une maison d’artistes où se tient actuellement le marché des créateurs. Parmi les exposants, il est possible de remarquer les œuvres de Laure Galet qui se définit comme artiste plasticienne : "Je pratique le dessin à l’encre de Chine, la peinture avec différentes encres et le collage papier. Je trouve mon inspiration dans la nature aveyronnaise depuis quelques années, m’inspirant du plus petit détail d’une mousse dans la forêt comme du grandiose du ciel et des nuages. Je recrée des paysages oniriques, surréalistes, abstraits dans lesquels nous pouvons laisser aller notre imagination. C’est comme un voyage immobile."

Dans cette maison d’artistes, il y a des pièces pouvant accueillir des ateliers de création en résidence. Laure en a loué une et y a installé ses chevalets et ses outils d’artiste peintre. Elle vous accueillera volontiers dans son atelier chez Trame d’Arts, pour vous présenter son travail qui est visible également sur internet.

Blog : encreslauregallet.blogspot.fr

ou sur Instagram : laurg

Tel. : 06 13 90 89 97.

Mail : laure.gallet@yahoo.com

Laure Gallet est aussi à la recherche dans le Ruthénois d’un cabinet de consultation pour y exercer son activité de massage bien-être.

Le marché des créateurs se tient jusqu’au 24 décembre.

Dix-sept artistes aveyronnais y exposent leurs créations de l’année : textiles, sculptures, peintures, photos, livres, vanneries, gravures, bijoux… des idées de cadeaux uniques et de toute beauté à se faire ou à offrir.

La galerie Trame d’Arts est ouverte les vendredis, samedis et dimanchesde 14 heures à 19 heures.