Les cyclistes espalionnais sur le bon braquet

Le 25 novembre, la salle Recoules a accueilli l’assemblée générale du Vélo Club Espalionnais (VCE).

Environ 40 licenciés se sont retrouvés, en présence de Pierre Plagnard, vice-président chargé du sport à la Com’Com ainsi que d’Abderrahim Bouchentouf, adjoint au maire chargé du sport. Le coprésident, Jean-Claude Solier a ouvert la séance en présentant les différents rapports de la saison écoulée.

En pleine forme

Jean-Claude Solier indique que le club se porte très bien grâce à une équipe motivée et ambitieuse qui a mis en place des projets pour les jeunes de l’école VTT et les adultes. Cette dynamique a été renforcée par le soutien financier de collectivités locales et d’entreprises privées. Actuellement, le club compte 80 membres licenciés, dont 26 jeunes et 4 femmes.

Une saison cycliste riche

Le bilan d’activité du club qui a été présenté, a mis en avant le succès des randonnées cyclistes et VTT traditionnelles qui ont enchanté environ une centaine de participants. Le club a également été actif lors de divers événements, notamment la concentration régionale Albert-Bures à Espalion, le séjour club de l’Ascension, l’initiative Octobre Rose et la participation au Téléthon, qui a permis de collecter 1 000 euros.

Il est important de noter que les membres cyclos et vététistes du club ont participé à 31 randonnées organisées par d’autres clubs locaux et ont eu l’occasion d’accompagner 2 clubs en séjour dans notre région. Une nouvelle initiative a été la participation du club à la Fête de la Montagne à Laguiole.

En outre, le VCE s’engage activement dans l’entretien des chemins, avec 42 interventions représentant un total de 188 heures de travail bénévole au cours de la saison.

Un engagement remarquable

Du côté des jeunes, l’engagement a été tout aussi fort, avec leur participation à un séjour du comité régional à Sérénac dans le Tarn, un Randuro à Sébazac organisé en collaboration avec deux autres clubs, Naucelle et Le Vibal, ainsi qu’une rencontre interclubs avec la présence de Cahors et des deux clubs précédemment cités.

Le traditionnel Festibikezac à Sébazac a également fait partie du programme.

Projets prometteurs

En ce qui concerne les projets à venir, toutes les réussites de la saison écoulée seront reprises, avec en prime une grande épreuve prévue en avril à Espalion, un Critérium jeunes accompagné d’un concours régional d’éducation routière.

Sur le plan financier, le VCE se trouve dans une situation favorable, avec des comptes équilibrés qui ont permis d’investir dans du matériel, notamment pour l’école VTT.

En conclusion, Jean-Claude Solier a exprimé sa gratitude envers Bernard Michel pour son travail en tant qu’ancien président et secrétaire, ainsi qu’envers tous les bénévoles du club. L’assemblée générale s’est conclue sur une note conviviale avec une invitation à partager un apéritif et un repas préparé par Thierry, Roland et d’autres bénévoles.

L’esprit de solidarité et de communauté prédomine au sein du Vélo Club Espalionnais.