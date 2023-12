Pour rendre votre CV plus mémorable, misez sur vos hobbies

(ETX Daily Up) - Les chercheurs d’emploi remplissent souvent l’encart de leur CV sur les loisirs à la va-vite. Pourtant, les recruteurs accordent bien plus d’importance qu’on l’imagine aux intérêts personnels des potentielles nouvelles recrues. Leur œil est particulièrement attiré par certains hobbies plus que d’autres.

Car les hobbies en disent long sur celles et ceux qui les pratiquent. Ils permettent aux recruteurs d’avoir un aperçu de la personnalité des candidats, au même titre que leurs précédentes expériences professionnelles. Cela les aide ainsi à déterminer s’ils sont en phase, ou non, avec la culture de l’entreprise qu’ils espèrent rejoindre. Dans certains cas, les intérêts personnels peuvent même faire la différence dans le processus de sélection des candidatures.

Mais encore faut-il que les actifs choisissent de mettre en avant des loisirs, qui révèlent des compétences recherchées sur le marché du travail. Le cabinet de recrutement et de gestion de talents, Morgan Philips, en a listé quelques-unes qui pourraient les aider à se démarquer.

Parmi eux figurent le yoga et les sports extrêmes. Ces deux types d’activité sportive montrent votre capacité à repousser vos limites et de faire preuve de discipline. Elles démontrent aussi que vous savez gérer votre stress, ce qui est une qualité appréciée dans de nombreux emplois. Les hobbies créatifs peuvent également faire mouche sur un CV, surtout si vous voulez occuper un poste qui requiert une certaine sensibilité artistique, du sens critique ou de la curiosité. Tenir un blog, faire de la photographie ou produire des vidéos sur YouTube ou les réseaux sociaux prouve votre singularité. C’est un atout quand on sait que les professionnels du recrutement se plaignent souvent de l’uniformité des candidatures qu’ils reçoivent.

Jouez la carte de la sincérité

Selon le cabinet Morgan Philips, la pratique d’un instrument de musique ou d’un sport d’équipe doit également être mise en avant dans la case "loisirs" du CV. Ces activités peuvent augmenter votre attractivité auprès d’un recruteur puisqu’elles attestent du goût de l’effort et de votre ténacité. N’hésitez pas aussi à mentionner votre amour du jardinage. Ce hobby montre que vous savez faire preuve de patience et d’abnégation. De manière générale, sentez-vous libre de faire preuve d’authenticité au moment de lister vos passions sur votre CV. Cela vous permettra de faire transparaître plusieurs facettes de votre personnalité et de mettre l’accent sur des compétences, qui ne sautent pas forcément aux yeux dans la description de vos précédents emplois. Ainsi, si vous briguez un poste de manager, mentionner votre poste de capitaine d’une équipe sportive pourrait vous aider à convaincre le recruteur que vous savez faire preuve de leadership.

Cependant, veillez à ne pas mettre des centres d’intérêt trop vagues. Un grand nombre de chercheurs d’emploi indiquent leur attrait pour la lecture ou le cinéma dans leur CV. Vous vous démarquerez des autres candidats en étant plus précis sur votre amour des belles lettres. N’hésitez donc pas à indiquer vos auteurs de prédilection ou votre genre littéraire favori. Attention toutefois à ne pas vous inventer des passions. Il peut être tentant de mettre que vous êtes un expert de la plongée sous-marine dans votre CV, afin de piquer la curiosité de la personne qui le lira. Mais préparez-vous à devoir parler de ce hobby peu commun en entretien. Qui sait ? Votre interlocuteur sera peut-être un amoureux des fonds marins, et vous posera des questions précises sur ce loisir qu’il pense commun. La prudence est donc de mise lorsque vous listez vos centres d’intérêt sur votre CV.