Naucelle. Une série d’animations autour des produits locaux

Les habitués du magasin producteurs ont eu l’heureuse surprise de pouvoir déguster une tisane préparée par "Fanchon". Elle cultive des plantes dans son jardin d’Athéna pour composer tisanes et produits naturels dans le respect de la terre et de la nature. Une autre Centrésienne, Caroline, proposait de découvrir son miel. Un miel délicieux des ruchers d’Asgard qui recevait une médaille d’or, dans le cadre d’Arbre expo au mois d’octobre dernier à Baraqueville. Belle distinction pour une première participation à un concours. Cinq autres dégustations de produits locaux sont programmées les samedis 2 décembre : GAEC de Serin, La Ségaline, La Ferme des Carbonnières, Le 9 décembre : le chant de la Terre et les produits de Jacqueline Foulquié, 16 décembre : Au bout d’champ Les fruits de nos jardins et l’Échappée bêêêle, 23 décembre : Le Bosquet gourmand, et le Domaine Al Couderc.

Terre Ségala est un magasin de producteurs créé en 2016, qui propose 500 références environ de produits locaux, pour une clientèle de fidèles qu profite des conseils avisés de Nicolas.