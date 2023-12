Football : Rodez retrouve le chemin de la victoire face à Concarneau, avec des buts de Danger et Hountondji

Samedi soir, sous un froid polaire, Rodez s'est facilement imposé 2-0 face au promu Concarneau, avec des buts du tout jeune papa Bradley Danger, et d'Andréas Hountondji, dans le cadre de la 16e journée de Ligue 2.

Bradley Danger ne pouvait sans doute pas rêver meilleur semaine. Commencée lundi par la naissance de sa première fille, elle s'est achevée de la meilleure des manières samedi soir par un succès des siens face à Concarneau (2-0), mais surtout par un but, son deuxième de la saison, dès la 15e minute de jeu sur corner !

Une réalisation venant récompenser une première mi-temps très costaude de Ruthénois qui n'ont été inquiétés qu'à une seule reprise au cours des 45 premières minutes. Et le retour des vestiaires a été globalement de même facture. Rodez a dominé les débats en long, en large et en travers. Le but d'Andreas Hountondji à la 62e scellant la victoire des sang et or et réchauffant un stade Paul-Lignon congelé par les températures hivernales.

Un premier succès depuis cinq journées en Ligue 2, qui permet au Raf de garder la zone rouge à distance (7 points) et de conforter sa 9e place.