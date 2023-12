CARTES. Neige, verglas puis retour de la pluie : le cocktail de ce dimanche 3 décembre, 68 départements en vigilance jaune

Il fera encore un peu plus froid sur l'ensemble du pays en cette journée dominicale. On fait le point.



Le neige est tombé sur les reliefs et en moyenne montagne ce samedi 2 décembre, et elle perdurera en ce dimanche 3, notamment le matin et sur le nord de la France, prévoit Météo France. Un faible épisode neigeux sur l'extrême nord de la France, remplacé par des bruines ou des pluies fines parfois verglaçantes d'abord sur les Pays de Loire, puis encours de journée sur la Normandie et jusqu'aux Hauts-de-France.

De fortes gelées sont également prévues ce dimanche matin sur le centre et l'est de la France, avec des températures en dessous de 0°C sur les deux-tiers du pays, sauf à l'ouest, au sud-ouest et en bord de Méditerranée. Ces températures minimales sont comprises entre -2 et -6°C à l'Est et entre 0 et -4°C à l'Ouest, voire -7°C sur le Cantal et les Alpes.

Le soleil brillera pourtant sur une large partie sud du pays, après dissipation d'un brouillard qui pourra être localement givrant, en journée notamment, alors que les nuages gagneront le territoire par la Bretagne dans l'après-midi. Les températures maximales atteignent ensuite 10 à 15°C sur la façade ouest ainsi que sur l'extrême sud, et entre 1 et 7°C partout ailleurs.

Une dégradation pluvieuse gagnera ensuite tout le pays en soirée et dans la nuit de dimanche à lundi, avec de la neige sur les Pyrénées notamment.

68 départements au total en vigilance jaune. Repro CP - Météo France

Neige et verglas sur 47 départements

Au total 68 départements seront en vigilance jaune ce dimanche 3 décembre, dont 47 en ce qui concerne la neige et le verglas. Prudence donc sur les routes dans ces départements.

La neige et le verglas concerneront 47 départements ce dimanche. Repro CP - Météo France

31 départements connaissent par ailleurs des crues sur certains de leurs cours d'eau, dans le nord toujours, mais aussi dans la vallée du Rhône et le Sud-Ouest.

Le vent soufflera fort sur les Pyrénées et en particulier sur les Pyrénées-Atlantiques, mais aussi sur le Finistère et en Corse-du-Sud.

Enfin, les risques d'avlanches perdurent sur les Alpes.