Rodez : près de 400 formations représentées au salon Studyrama

La 5e édition du salon des études supérieures Studyrama, qui s’est tenue ce samedi 2 décembre, a comme les années précédentes fait salle comble à Rodez.

Plus de 2 000 personnes ont fait le déplacement, à la recherche d’informations et de contacts, auprès de la cinquantaine de structures représentées : BTS, BUT, licence, master, prépas diverses…

Au total, près de 400 formations étaient représentées à la salle des fêtes.

"Les étudiants ont pu trouver sur place une exhaustivité des formations proposées dans tous les secteurs, que ce soit sur Rodez, mais aussi dans les grandes villes proches que sont Toulouse, Montpellier ou Clermont-Ferrand", détaille la responsable du salon Sandrine Coillot.

Quatre conférences ont rythmé cette journée : "Parcoursup : mode d’emploi !", "Comment réussir ses études PASS ou L.AS ?" (des licences dans le domaine de la santé), "Comment choisir son école de commerce ?" et "Tout savoir sur les prépas scientifiques".