Rugby : LSA à Torreilles avec son capitaine sur le banc et le retour de son Monsieur plus

Les Lsanais, toujours sans la moindre victoire cette saison en Fédérale 2 et englués tout au fond du classement, se rendent cet après-midi (15 h 15) à Torreilles, 4e, avec l’ambition de ne pas rentrer bredouilles, lors de la 9e journée.

Et pour mettre fin aussi à leur sentiment de domination stérile. Eux qui se disent déçus du résultat du dernier match, le derby contre le dauphin millavois il y a 15 jours (12-33). "Ils viennent chez nous à cinq reprises et marquent cinq fois alors que nous avons dominé quasiment toute la partie, analyse amèrement l’entraîneur Frédéric Gil. Bien sûr, encore une fois, nous n’avons pas été capables de concrétiser sur nos temps forts, mais il va bien falloir que ça finisse par payer." Avant d’ajouter : "Avec la même envie et la même intensité, il y a quelque chose à tenter tout en sachant que rien ne sera facile. Car Torreilles est une belle équipe qui joue la qualification."

Pour préparer cette rencontre, les Cassagno-Réquistanais ont eu 15 jours et, même si la première semaine fut un peu légère afin de faire souffler les organismes, le staff technique a enclenché la vitesse supérieure. "Nous attaquons une nouvelle phase qui vient compléter tout ce que nous avons vu depuis le début de saison. Ceci afin d’être fin prêt après la trêve de Noël où les premiers matches seront déterminants pour la suite."

Ces 15 jours de battement ont également permis au club du Ségala de vider un petit peu l’infirmerie. "Nous enregistrons le retour de Zerouali, ainsi que celui de Cathala." Le buteur et véritablement Monsieur plus et son comparse remplacent Fabre, en délicatesse avec une cheville, et Grugnet, absent. Mais, si la composition du groupe ne varie pas beaucoup, la rotation entre le banc des remplaçants qui accueille le capitaine Antonin Regourd ou encore le jeune Corentin Lavabre ainsi que Slimak, et le XV de départ est importante.

"À l’exception de Zerouali qui rentre de blessure, ces joueurs viennent d’enchaîner trois fois 80 minutes" précise Gil. Mais est-ce seulement une question de repos ou bien faut-il y voir une stratégie de jeu ?