Druelle Balsac. Une maison très joliment décorée pour Noël

Tous les ans au mois de décembre, les yeux des petits et des grands s’émerveillent devant les rues illuminées. Une magie de Noël dont les communes s’emparent, surtout en cette période si compliquée, pour se sublimer. Les particuliers, aussi, décorent leur maison à l’intérieur, mais surtout à l’extérieur où les passants peuvent s’arrêter, admirer quelques instants les guirlandes ou encore les cerfs scintillants dans la nuit hivernale. Certains le font depuis des années. D’autres se sont lancés il y a peu. Au village d’Ampiac, juste à côté de la salle des fêtes, le couple Chazarin-Bénézet a décoré sa maison d’une façon remarquable. Quand tombe la nuit, elle brille de mille feux et donne à cet endroit un aspect féérique. Bravo à ce couple pour son initiative et si votre chemin vous mène jusqu’à Ampiac, n’hésitez pas à venir jeter un coup d’œil à la tombée du jour, cela en vaut la peine.