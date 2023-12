Imitations low-cost : les jeunes Français ne se laissent pas facilement duper

(ETX Daily Up) - Beauté, mode, loisirs, alimentation, voyages : les dupes, ces imitations low-cost de produits de luxe, seraient désormais partout, faisant le bonheur des plus jeunes générations. A une exception près… Une nouvelle étude révèle que les Français en seraient bien moins friands que le reste de l'Europe, du fait de leur attachement à la qualité, à l'artisanat, et au savoir-faire, trois valeurs essentielles à leurs yeux.

Amorcée il y a plusieurs années, la tendance des dupes a littéralement explosé au cours de l'année 2023 avec une multiplication des produits, et types de produits, fabriqués pour en imiter de plus onéreux. Il suffit de se rendre sur les réseaux sociaux, dont TikTok, Snapchat, et Instagram, pour se rendre compte de l'ampleur du phénomène, qui s'étend désormais des articles de mode aux parfums et soins en passant par les voyages. Un récent rapport révèle même que les consommateurs américains et canadiens âgés de 13 à 39 ans sont aujourd'hui plus nombreux à posséder un dupe qu'un produit de luxe, tandis que les hashtags #dupe et #dupes ont généré à date 6,2 milliards et 3,6 milliards de vues sur la plateforme asiatique. Un engouement qui concerne davantage les jeunes consommateurs, et encore pas tous, à en croire une nouvelle étude conduite par le cabinet YPulse.

Les deux tiers des Européens âgés de 13 à 39 ans - les Z et les milléniaux - auraient déjà acheté au moins un dupe. Une moyenne qui pourrait être encore plus élevée sans les réticences des Français vis-à-vis de ces imitations à bas prix. Alors que plus des trois quarts des jeunes Espagnols (77%), 70% des Italiens, 69% des Allemands, et 65% des Britanniques affirment s'être déjà procurés un dupe, ce n'est le cas 'que' pour un peu moins d'un jeune Français sur deux (48%). D'après les experts de ce rapport, cela s'expliquerait - au moins en partie - par la valorisation dans l'Hexagone de l'artisanat et du savoir-faire, avec une grande estime pour les produits de qualité - et donc beaucoup moins pour les répliques.

La qualité avant les économies

"Les données du rapport montrent que moins de la moitié des jeunes consommateurs français se disent prêts à sacrifier la qualité pour des prix plus bas. Et bien que les produits de substitution ne soient pas toujours de moindre qualité, les jeunes Français se montrent particulièrement sensibles au luxe. Cette proportion est beaucoup plus faible que dans les autres pays européens, notamment par rapport aux jeunes Britanniques, dont les deux tiers sacrifieraient volontiers la qualité pour des prix plus bas. Cela s'explique par le fait que la culture française reconnaît la valeur de la dépense pour des produits de haute qualité", peut-on lire dans le rapport.

Aux yeux des jeunes Français, les dupes ne peuvent pas remplacer les produits d'origine. Moins de la moitié d'entre eux pensent que les répliques permettent de toucher le luxe du bout des doigts sans dépenser trop, contre les trois quart des jeunes Britanniques. On apprend également que deux sondés français sur cinq se disent mal à l'aise à l'idée d'acheter des imitations du fait de la perte engendrée pour la marque ou le fabricant, contre seulement un quart des autres Européens. Dans la même veine, les Français estiment en nombre (près de la moitié) que l'achat de ces répliques les fait culpabiliser de ne pas soutenir la marque d'origine, soit 11 points de plus que leurs homologues européens.

"La France abrite certaines des plus grandes marques de luxe au monde, de Louis Vuitton à Cartier en passant par Hermès. Les jeunes Français grandissent en étant conscients de ce que signifie le luxe et de l'identité des principaux acteurs de ce secteur. Nombre de ces marques mettent l'accent sur la qualité et l'artisanat, ce qui signifie que les jeunes consommateurs français savent que ces produits ont quelque chose de spécial", soulignent les auteurs du rapport.

Le voyage, l'exception

Fait intéressant, les Français semblent distinguer les biens matériels des expériences qui, elles, ont moins trait - en théorie tout du moins - au savoir-faire et à l'artisanat. Dans son rapport, YPulse fait état d'"un nombre croissant de consommateurs français [qui] sont attirés par les dupes en matière de tourisme", précisant qu'un tiers d'entre eux auraient déjà réservé ce type de voyage pour l'année 2024. Un moyen de découvrir des destinations tout aussi spectaculaires mais à moindre coût, et en prime sans la foule associée à ces lieux de villégiature ultra prisés.

Notons également que les dupes, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne se traduisent pas uniquement par des imitations de produits de luxe. Nombre de marques de fast-fashion, par exemple, se font désormais duper au profit d'enseignes d'ultra fast-fashion, montrant notamment que le prix n'est pas l'unique raison de cet engouement pour les répliques, parfois à la limite de la contrefaçon.