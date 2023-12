Luc-la-Primaube. L’atelier d’art floral dévoile sa créativité

La MJC de Luc-la-Primaube proposait, jeudi dernier, son deuxième atelier d’art floral de la saison animé par Laurence Lacombe. Le thème retenu étant un sapin stylisé sur planche.

Ayant apporté des bois lavés ou autres bois secs, des plantes grasses, lichens, mini plantules, du sapin, du houx…, des décors de Noël (boules, étoile…), le matériel de fleuristerie, la colle et la visseuse étant fourni par Laurence Lacombe, munies du matériel de fleuriste, les participantes ont fait preuve de patience, d’imagination, de créativité et de grand sens artistique en y apportant leur inspiration et leur personnalité.

De magnifiques compositions ont été réalisées.

Créatives, manuelles, passionnées ou simples curieuses, vous souhaitez venir essayer ?

Prochain atelier, jeudi 21 décembre, de 20 h 30 à 22 h 30. Thème retenu : branche blanchie dans centre de table. Renseignements auprès de Danielle Jeanjean au 06 76 89 42 04, de Laurence Lacombe au 06 15 20 38 54 ou de la MJC au 05 65 42 30 33. Inscriptions obligatoires.