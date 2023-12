Calmont. Randonnée : les dirigeants réunis à Magrin

La Fédération française de randonnée Aveyron compte 35 associations. Ce sont 55 représentants ou représentantes qui ont vécu un après-midi riche en informations et en amitié. Le plaisir de se retrouver entre marcheurs, entre dirigeants des clubs aveyronnais a permis une mise en commun des actions et initiatives apportées par les uns et les autres.

Les représentants du comité départemental ont présenté sept thématiques : les partenariats et conventions ; les préventions de feux de forêts en Aveyron ; l’immatriculation tourisme (les nouvelles dispositions et randothèque départementale) ; les formations FFRandonnées en 2024 ; les dispositifs : plan solidaire de développement (PSD) et projet sportif fédéral (PSF) ; la grande randonnée vers Paris ; application "MaRando"/"Ma tribu" ; questions diverses.

Geneviève Fuertes, présidente du comité départemental de la Randonnée pédestre de l’Aveyron a conclu en ces termes : "C’est une rencontre pleine d’enthousiasme qui permet aussi de mieux appréhender les besoins et de mieux accompagner l’engagement des dirigeants bénévoles pour camper une fédération aveyronnaise plus rayonnante au cœur des territoires". Une chose est certaine, tous les dirigeants sont animés par la passion de la randonnée et tous ont en tête de faire avancer cette pratique, à leur échelle avec une ambition d’ouverture et d’épanouissement de tous les publics de randonneurs. La présidente a invité tous les participants à partager un moment convivial concocté par le club local : "Les randonneurs de 4 clochers" .