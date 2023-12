Lédergues. Un goûter de Noël tout en chansons

Pas moins de 120 adhérents de l’association Générations mouvement de Lédergues, étaient conviés au goûter traditionnel de Noël á la salle polyvalente. L’animation était assurée par la chorale de Valence d’albigeois qui a ravi par son talent et son répertoire et émerveillé les participants très attentifs. Après deux heures de chants entrecoupées par un sketch, chacun a rejoint la table décorée d’étoiles dorées, pour y déguster la bûche de Noël accompagnée de nombreuses friandises. Ce fût un bel après-midi de rencontres et de retrouvailles pour fêter Noël avec quelques jours d’avance.

Prochainement, le samedi 16 décembre, à partir de 19 h, rendez-vous pour le repas de Noël, où de nombreuses surprises attendront les participants. Le père Noël passera pour la remise des cadeaux. Pensez à vous inscrire au 06 77 71 91 06 pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.