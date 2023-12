Ce lundi 4 décembre 2023, le ministre de l'Intérieur a annoncé "remettre une protection policière" à la journaliste Ruth Elkrief. Pourquoi ?

Chez nos confrères de RMC, Gérald Darmanin a annoncé "remettre une protection policière" à Ruth Elkrief, journaliste pour LCI, ce lundi 4 décembre 2023. Pourquoi le ministre de l'Intérieur a-t-il pris cette décision ?

"Un déchaînement de haine"

Dans son propos, le ministre de l'Intérieur, s'est expliqué. "J'ai décidé ce matin, vu les menaces de Monsieur Mélenchon et d'autres, puisque c'est un déchaînement de haine sur internet, de remettre une protection policière à votre consœur", a-t-il détaillé à Apolline de Malherbe, sur RMC. "Voilà où on en est, dans le comportement irresponsable de la France Insoumise, de protéger de façon policière des journalistes 24h/24 parce qu'on leur met des cibles dans le dos", rappelant que "Madame Elkrief avait déjà eu beaucoup de menaces en tant que journaliste".

\ud83c\udf99 Gérald Darmanin invité du #FaceAFace sur RMC : "Après les menaces de M. Mélenchon et d'autres, j'ai décidé ce matin de remettre une protection policière à Ruth Elkrief." pic.twitter.com/Ru3xJ8MdvO — RMC (@RMCInfo) December 4, 2023

Que s'est-il passé ?

À la mi-journée, ce dimanche 3 décembre 2023, Manuel Bompard, coordinateur national de la France Insoumise, était invité de l'Evénement du dimanche, sur LCI. Après être revenu sur l'attaque au couteau ayant fait un mort et deux blessés à Paris la veille, l'émission a évoqué les tensions extrêmes qui touchent le Proche-Orient.

Ruth Elkrief s'adresse alors à Manuel Bompard en affirmant que LFI "n'a pas reconnu le caractère terroriste de l'attaque du 7 octobre, vous n'avez pas montré d'empathie particulière pour les otages, pour les femmes violées et mutilées, et, par ailleurs, vous parliez de paix civile, et hier, le discours de Jean-Luc Mélenchon, à la manifestation de la République, je vais vous demander si c'est vraiment un discours qui encourage la paix civile".

"Vous avez affirmé des choses qui sont totalement fausses"

"'Vive Gaza, vive la résistance, génocide', est-ce que ce sont des mots qui encouragent à la paix civile ?", demande la journaliste. Ce à quoi le coordinateur national de la LFI répond : "vous avez affirmé des choses qui sont totalement fausses, et je veux les corriger ici devant tout le monde. J'ai condamné dès le premier jour les actions qui ont été commises par le Hamas, j'ai dénoncé les crimes de guerre et les actes de terreur qui ont été commis et j'ai demandé, dès le premier jour, un cessez-le-feu, la libération des otages, la fin des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Si vous ne l'avez pas entendu, c'est que vous l'avez mal lu".

S'ensuit un vif débat entre Ruth Elkrief et Manuel Bompard. "Vous dites que nous n’avons pas eu de compassion ou d'émotion, c'est totalement faux, et je ne sais pas comment vous pouvez exprimer à la place d'une personne de savoir si elle a ressenti de l'émotion ou si elle a exprimé de la compassion. Pour ma part, j'en ai exprimé".

Les deux interlocuteurs échangent ensuite sur le terme de "génocide" : "c'est très grave de lancer ce mot-là", explique la journaliste, citant l'historien Vincent Duclerc, lequel a déclaré qu'une "situation humanitaire même effrayante ne suffit pas à qualifier un génocide". "Jean-Luc Mélenchon n'a pas dit 'il y a un génocide', il y a dit 'il y a des indices de risque génocidaire', a répondu l'invité. Et peut-être que la personne dont vous parlez, à vos yeux, a plus de légitimité que le secrétaire général des Nations Unies ou que les sept rapporteurs spéciaux de l'Onu. Moi, pour ma part, ma boussole en matière de droit international, c'est l'Onu".

"Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne"

Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon a vivement réagi lors de l'intervention du coordinateur national de LFI. "Remarquable Manuel Bompard sur LCI. Il arrive à avoir la parole. C’est-à-dire qu'après les questions fleuve et en dépit des interruptions incessantes, il arrive à présenter son avis. Très efficace", a d'abord déclaré le candidat arrivé troisième de la dernière Présidentielle. Avant de directement viser la journaliste, dans un autre tweet. "Ruth Elkrief. Manipulatrice. Si on n'injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte ! Bravo Manuel Bompard pour la réplique. Elkrief réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans."

Remarquable @mbompard sur LCI. Il arrive à avoir la parole ! C'est à dire qu'après les questions fleuve et en dépit des interruptions incessantes, il arrive à présenter son avis. Très efficace. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 3, 2023

Ruth Elkrief. Manipulatrice. Si on n’injurie pas les musulmans, cette fanatique s'indigne. Quelle honte ! Bravo @mbompard pour la réplique. Elkrief réduit toute la vie politique à son mepris des musulmans. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) December 3, 2023

BFM TV, TF1...

Plusieurs médias ont réagi, dans la journée de dimanche. BFMTV a repris le tweet de Jean-Luc Mélenchon et apporté son "soutien total et amical à notre chère consœur Ruth Elkrief". De son côté, le groupe TF1 a déclaré "soutenir fermement Ruth Elkrief", et "déplore vivement les invectives odieuses et insinuations déplacées dont elle est l'objet".

Soutien total et amical à notre chère consœur @ruthelkrief https://t.co/tTN9zY8eyl — BFMTV (@BFMTV) December 3, 2023

Le Groupe TF1 soutient fermement Ruth Elkrief et déplore vivement les invectives odieuses et insinuations déplacées dont elle est l’objet. — Groupe TF1 (@GroupeTF1) December 3, 2023

Ce à quoi Jean-Luc Mélenchon a répondu : "Le groupe TF1 a tort de soutenir le journalisme d'accusations et d'invectives obsessionnelles contre un absent du plateau qui ne peut répondre. Ce genre de méthodes discrédite ses auteurs".