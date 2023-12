Demain, des vitres capables de produire de l’électricité ?

(ETX Daily Up) - Une nouvelle génération de panneaux photovoltaïques pourrait arriver dans quelques années et révolutionner le secteur du bâtiment. Ces panneaux solaires d’un nouveau genre seraient assez larges et transparents pour faire office de fenêtre ou de baie vitrée. Autrement dit, les panneaux ne seraient plus installés sur les toits, comme on le fait aujourd’hui, mais sur les vitres.

Cette technologie est actuellement testée au Japon par Panasonic. Une première expérimentation est menée à Fujisawa, dans une maison modèle récemment construite, munie de cellules solaires installées sur les fenêtres. Ce test, qui se déroule jusqu’à fin novembre 2024, a pour but de vérifier la durabilité à long terme de cette technologie et un rendement de l'ordre de 20%.

Les cellules solaires employées par Panasonic sont en pérovskite, à forte concentration de titane. Elles sont souvent décrites comme l'avenir des panneaux photovoltaïques. Elles présentent en effet de nombreux avantages comparés aux cellules solaires traditionnelles. Elles sont non seulement moins coûteuses à fabriquer, mais en plus elles possèdent une grande capacité d'absorption de la lumière. De récentes recherches, menées par une équipe de l'université Northwestern, aux Etats-Unis, font état d'un rendement de conversion record établi à 25,1%. Pour rappel : le rendement d'un panneau solaire correspond à la quantité d'énergie lumineuse transformée en électricité, par rapport à l'ensemble de l'énergie entrant dans le système.

Sur le papier, cette technologie a donc tout pour s'imposer, d'autant plus si ces mêmes cellules en pérovskite peuvent être utilisées dans le cadre de la fabrication de vitres solaires. Il serait donc possible de fabriquer un produit combinant les avantages des vitres traditionnelles avec la capacité de produire de l'électricité. On pourrait les retrouver sur de nombreux bâtiments, des maisons, mais aussi des immeubles de bureaux. Elles pourraient alors permettre d'autoproduire de l'électricité et par conséquent de réduire les besoins énergétiques en chauffage ou en climatisation, selon les saisons.

Mais la fabrication de ces cellules demeure encore instable à grande échelle. D’où l’expérimentation de Panasonic qui a déjà réussi à atteindre un rendement comparable à celui des cellules en silicium cristallin sur un module de plus de 800 cm2 (17,5%).

