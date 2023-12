Des tags découverts sur les murs de la mosquée de Millau : une enquête est en cours

L'auteur a revendiqué son acte dans un courrier glissé sous la porte de l'édifice religieux.



Des tags "islamophobes et racistes" ont été découverts samedi 4 décembre au matin sur les murs de la mosquée de Millau. Une plainte a été déposée. Sur un pan de mur, les mêmes symboles : de grandes croix de Lorraine tracées à la bombe noire.

Des inscriptions aussi, comme "patriotes emprisonnés par les traitres RG", et un courrier de revendication glissé sous la porte de l'édifice religieux signé "un simple citoyen, petit fils d’immigré résistant" ; dans lequel il est question de "soutenir les patriotes qui en France et dans toute l’Europe se dressent contre la barbarie fasciste de ces envahisseurs".

"Quand la lâcheté, la bêtise humaine et l'ignorance arrivent dans notre très jolie et paisible ville Millavoise et s'attaque à un lieu sacré", a relayé le président de l'association cultuelle Mustafa Kechkech qui dès samedi a reçu la visite de la maire de Millau, de la sous-préfète et du préfet venus témoigner du soutien indéfectible de l'Etat.

Des réactions

Un acte "islamophobe et raciste" dénoncé par la section socialiste de Millau qui "appelle les fidèles de la mosquée face à cette provocation méprisable à faire confiance aux valeurs qui animent l’immense majorité des Millavoises et des Millavois."

Dans un long communiqué, la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) exprime également "sa plus vive préoccupation face à l’actuelle recrudescence des actes antisémites (...) qui s’attaquent aux idéaux d’égalité et de fraternité de la République (...) Les tags sur la mosquée de Millau sont clairement un acte islamophobe et raciste. S’attaquer à une mosquée, c’est s’attaquer à un culte et à la liberté religieuse. La LDH assure la communauté musulmane de Millau de sa pleine solidarité. Le respect des édifices religieux est une composante fondamentale de la liberté de culte et du principe constitutionnel de la laïcité." Le commissariat de Millau a ouvert une enquête.