Luc-la-Primaube. La magie de Noël illumine les deux cités

Afin de ne pas gâcher les fêtes de fin d’année qui arrivent à grands pas, les villages de Luc et de La Primaube ont revêtu leur tenue de gala. Mais comme les années précédentes, économies d’énergie et développement durable obligent, afin de réduire la facture, l’équipe municipale propose des illuminations raisonnées afin de donner un petit air de fête aux deux cités.

Des guirlandes d’ampoules, des rampes aux motifs lumineux divers, sont ainsi installées au cœur des deux bourgs, places et giratoires, pour ravir le cœur des Luco-Primaubois.

Des illuminations, que l’on soit croyant ou non, qui nous rappellent que Noël et la Saint-Sylvestre sont des moments privilégiés d’amitié, de partage, de fraternité, d’amour et de joie.

Ces illuminations scintilleront en fonction des mesures prises par la municipalité concernant l’extinction de l’éclairage public ayant pour objet l’allongement de la plage horaire éteinte de 21 h 30 à 6 h 30 dans toutes les zones de la commune, semaine et week-end.