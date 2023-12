Naucelle. Le centre de secours a assuré plus de 300 interventions en 2023

Une fois le défilé et le dépôt de gerbe aux monuments aux morts effectués, les sapeurs-pompiers et les autorités départementales, communautaires, les anciens et les familles, se sont tous retrouvés au centre de secours Ernest-Robert pour fêter la Sainte-Barbe. Le chef de corps Pellegrin pouvait alors présenter le bilan de l’année écoulée. Le centre de secours s’est équipé avec des casiers feu, des tablettes tactiles, une caméra thermique… Il reste la réfection des locaux, qui datent des années 90.

L’école des jeunes sapeurs-pompiers a repris depuis mars 2023 avec 10 JSP (3 de Naucelle).

Le centre a effectué 303 sorties, 90 de moins que l’an passé, dû à une convention avec le Samu qui intervient à domicile. Le chef de corps remerciait les personnels de leur disponibilité, ainsi que leur famille (79 500 heures de disponibilité pour 2023). L’effectif est de 29 pompiers (dont 2 infirmières). Un remerciement particulier a été adressé au lieutenant honoraire François Sudres qui a pris sa retraite en début d’année après 26 ans de services.

La maire de Naucelle, Karine Clément, au nom de son conseil et des élus du Pays ségali, soulignait le dévouement au-delà du simple devoir de protégés les personnes et leurs biens, "des héros méconnus qui répondent toujours présents, avec des missions souvent périlleuses". Elle entendait par ailleurs le message du chef de corps au sujet des travaux à venir, espérés dans des délais raisonnables.

Virginie Firmin, conseillère départementale, et André At, vice-président du conseil départemental, en charge des finances, ont à leur tour salué l’investissement des soldats du feu. Pour conclure le volet officiel de la cérémonie, le lieutenant-colonel Alléguède a remis le label employeur 2023 à M. Ferral, pompier à Marcillac, comme son père. Le chef d’entreprise s’est dit fier de recevoir ce label pour la 3e année consécutive.

Médailles et grades : caporal-chef Philippe Laffitte, médaille d’honneur échelon argent (20 ans de service) Patrick Carvallo élevé au grade d’adjudant-chef, Joris Carvallo à celui de sergent-chef et le 2e classe Pierre-Alain Boudou au grade de sapeur 1re classe.