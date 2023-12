Luc-la-Primaube. Sarah et Séverine ont fait la promotion de "Mont lait"

Lors du marché de Noël à Luc organisé par l’Acal, Sarah Bedel et Séverine Barrau, productrices de lait respectivement à Saint-Hubert et aux Flottes, tenaient un stand "Mon lait, c’est mon lait". Durant toute la journée, elles ont proposé au public de déguster de la raclette, l’emblème gourmand de la montagne.

Dans le Massif central, des centaines de producteurs de lait se sont unis pour faire naître Mont Lait, leur propre marque.

Les agriculteurs maîtrisent ainsi la production et la commercialisation de millions de litres de lait et cherchent à innover.

Après le fromage à raclette en 2018, cette année, le collectif a lancé son beurre de baratte au bon lait de montagne.

Derrière "Mont Lait" se cache tout un territoire, mais aussi et surtout des hommes et des femmes animés par la passion et l’engagement. Être éleveur, cela s’exprime au quotidien : soigner les animaux, les nourrir avec une alimentation de qualité, être attentif à leur bien-être.

Pour les soutenir, sur chaque litre de lait transformé ou vendu sous la marque Mont Lait, l’association des producteurs capte et reverse un complément de rémunération aux producteurs et aux entreprises partenaires, compensant ainsi partiellement le surcoût de la collecte de lait en zone de montagne.