Sur près de 35 000 communes françaises, découvrez les 7 de l'Aveyron dans le Top 100 des "Villes de rêve"

L'une de ces communes aveyronnaises pointe même dans le Top 10 de ce classement 2023.



Un travail de compilation intense, 675 données collectées pour chaque commune provenant de 128 sources différentes telles que des sources ministérielles, des agences publiques ou privées, et enfin, à partir de cette montagne de données, établir un classement des quelque 34 965 communes françaises, un classement global établi sur les 19 scores thématiques suivants :

la Qualité de vie,

l'accessibilité à la Nature,

la Sécurité,

la Santé,

le Dynamisme,

la pérennité face au changement climatique (score "en 2050"),

l'Economie & le travail,

le Patrimoine,

la présence de Risques naturels et technologiques,

la Culture,

le Sport,

l'Attractivité,

le Coût de la vie,

la Citoyenneté & la vie publique,

l'Education,

les Loisirs,

l'Accessibilité et les transports,

l'Innovation et l'Enseignement supérieur.

Voici le travail réalisé par le site villedereve.fr, dans le but de fournir aux Français devant déménager ou voyager pour leurs loisirs des "outils" sur leurs destinations à venir. Le site vient de publier le classement 2023 de ces "Villes de rêve", et l'on relève que les meilleure destinations ne sont pas forcément les plus médiatiques, ni les plus accessibles, ni même les plus jolies.

Une commune aveyronnaise dans le Top 10, six autres dans le Top 100 !

Et d'après le site, l'Aveyron semble être une destination de rêve : pas moins de 7 villes et villages figurent dans le Top 100 d'après tous les critères compilés, et même l'un d'entre eux, Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac, figure dans le Top 10, à la 9e place ! Si la commune a une note très bonne pour le score global (87%), la Qualité de vie (87%, 1re place), la Nature (81%, 4e), le Sport (64%), la Sécurité (91%), la Culture (62%, 8e) et le Patrimoine (74%, 8e), elle récolte en revanche de plus mauvaise notes dans les critères de l'accessibilité et les transports (29%) ou l'attractivité (évolution de la démographie, vacance des logements et classification en zone de revitalisation, détaille le site, avec 26%).

Découvrez les sept communes aveyronnaises présentes dans le Top 100 et leur classement :

Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac, 9e

Castelnau-Peygairols, 19e

Laguiole, 29e

Millau, 54e

Espalion, 85e

Montjaux, 98e

Najac, 100e

A noter que Nant est aux portes de ce Top 100, puisque pointant à la 102e place de ce classement national, tandis que le chef-lieu de l'Aveyron, Rodez, fait mieux que se défendre, en 131e position. En comparaison, Albi dans le Tarn n'est "que" 1 388e.

Occitanie : 8 autres "villes de rêves" dans le Top 100

Les 7 villes et villages de l'Aveyron classés dans le Top 100 représentent près de 50% de tous ceux d'Occitanie en faisant partie. Il n'y a en effet dans ce haut du classement que 8 autres "Villes de rêve" réparties sur les 12 autres départements "occitans", les voici :