Decazeville. Arnaud Viala en visite sur le chantier de l’hôtel des Célibataires

Le président du département Arnaud Viala, accompagné du maire de Viviez Jean-Louis Denoit, a visité le chantier de démolition de l’hôtel des Célibataires en début de semaine. "Le désamiantage est terminé et la démolition se passe bien", explique le conseiller départemental Christian Tieulié, également présent. Le bâtiment annexe est en partie démoli. Les premiers coups de pelle sur la structure principale se feront au plus tard en début de semaine prochaine. Quelques dalles doivent encore être récupérées par les services du département. Le chantier, mené par l’entreprise locale Rouqette T.P, devrait se terminer avant les fêtes de fin d’année. Le Syndicat mixte du bassin Célé – Lot médian prendra ensuite le relais pour la construction d’un bassin de rétention d’eau au lieu et place du bâtiment historique, construit en 1907 par l’entreprise Vieille-Montagne pour loger des jeunes hommes qui venaient travailler à l’usine.