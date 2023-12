Decazeville. Dans son cœur, le Bassin reste toujours Sam

La soirée de remerciement des ex-salariés de l’usine Sam à ceux qui les ont soutenus, a rassemblé 1 000 personnes à Viviez.

Il y avait foule, samedi soir à la salle Jacques-Rey de Viviez, mise à disposition par la mairie. Entre 900 et 1 000 personnes se sont retrouvées pour une soirée de remerciements organisée par l’amicale des fondeurs de l’usine Sam.

Remerciements en direction de tous ceux qui ont soutenu les ex-salariés dans leur combat pour préserver leurs emplois et leur outil de travail. Une exposition de photos, d’objets, d’affiches et de vidéos réalisées durant les 154 jours de lutte, a replongé chacun dans un passé récent, encore douloureux.

48 musiciens pour assurer l’ambiance

Ghislaine Gistau (présidente de l’amicale), Évelyne Brugel (trésorière) et Isabelle Pont (secrétaire) ont rappelé combien ce soutien avait été primordial : "Avec cette soirée, nous ne fêtons rien, nous avions juste envie et besoin de vous retrouver autour d’un verre et en musique. Notre lutte restera avant tout une aventure humaine extraordinaire que nous avons voulu prolonger avec vous ce soir pour en faire un grand moment de partage, d’amitié et de solidarité." 560 repas et 200 sandwiches ont été préparés par la Confédération paysanne.

Côté musique, pas moins de 48 musiciens se sont succédé sur scène pour assurer l’ambiance. Étaient au rendez-vous la banda "Les Vicabos", le trio "Qu’es Aquo Jazz", "Les Rétroviseurs", "Atomic Ben" et le duo jazzy "Wally et Freddy", créé en 1982 et stoppé en 1992, mais spécialement reformé pour cette soirée événement pleine d’émotions.