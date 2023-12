Decazeville. De nombreux ateliers organisés par le Centre social

L’équipe d’animation locale propose plusieurs rendez-vous pour ce mois de décembre.

Ateliers récréatifs le mercredi. Des temps de loisirs intergénérationnels à partager autour d’une activité ludique et d’un goûter sont prévus. Au Centre social à Decazeville, place Cabrol, de 15 heures à 17 heures. Mercredi 13 décembre : décorations de table ; mercredi 20 décembre : goûter de Noël. Gratuit, sur inscription.

Atelier fait maison samedi 9 décembre. Un atelier écocitoyen est proposé avec le Comité de sensibilisation pour le dépistage des cancers en Aveyron. Au programme, ce samedi 9 décembre, de 10 heures à 12 heures au Centre social à Decazeville, confection de cosmétiques bébé maison (Liniment). Gratuit, sur inscription.

Popote et activité physique à Cransac le 11 décembre. À 10 heures, salle Rose Montagner de Cransac, vous pourrez mijoter des plats simples équilibrés et économiques, partager trucs et astuces de cuisine, apprendre de nouvelles recettes. Repas partagé à la fin de l’atelier (participation 3 €).

Transport possible au départ de Decazeville. Puis, à partir de 14 heures, une séance de prévention santé autour d’exercices physiques adaptés et des conseils pour se maintenir en forme. Sur inscription.

Atelier dessin et peinture le lundi. Rencontre autour du dessin et de la peinture basée sur l’échange de techniques entre participants ce lundi 11 décembre, animé par Élisabeth Recoules, calligraphe. Le lundi 18 décembre, animé par Marianne Rulland, illustratrice. De 13 h 30 à 16 h 30, gratuit, sur inscription.

Informations et inscriptions au 05 65 47 96 73.