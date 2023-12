Réquista. "Divertimento" pour les Aînés

Poursuivant son programme de fin d’année 2023, le club Générations Mouvement avait prévu une séance de cinéma mercredi 6 décembre à 14 heures. Il s’agissait de la projection du film "Divertimento", un long-métrage qui raconte la belle histoire inspirée du parcours de la chef d’orchestre Zahia Ziouani. Une jeune fille de 17 ans d’origine algérienne vivant en Seine-Saint-Denis se bat pour réaliser son rêve. Zahia a toujours vécu dans un environnement musical. Sa sœur Fettouma, violoncelliste professionnelle, est un exemple, l’encourageant à persévérer dans son idéal.

Quant à Zahia Ziouani, elle enchaîne aujourd’hui les concerts dans toutes les salles de France et dirige son ensemble depuis vingt-cinq ans maintenant, un orchestre du nom de Divertimento. Exemple de courage, de passion, de détermination, elle a réussi à s’imposer dans un milieu très masculin. Son talent et ses engagements permettent de faire changer les choses et de voir, à l’avenir, plus de femmes à la tête de grands orchestres français.

Le film s’adressait à tous les amateurs de musique classique, mais surtout à tous ceux qui savent apprécier les belles histoires, un bon choix du conseil d’administration.