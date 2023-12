Rodez. Le Foyer rural fédère de multiples activités

Lundi dernier, le Foyer rural d’Espalion s’est réuni en assemblée générale à la salle de réunion de Flaujac.

Les différentes sections regroupées en son sein : le badminton, le comité d’animation de Flaujac, le Hockey Club et la section de randonnée étaient présentes. La municipalité était représentée par Abdé Bouchentouf et Claudine Bussetti, adjoints. On notait aussi la présence de Jacques Dalmont, nouveau président départemental depuis mars 2023, et de Patrick Varin, coordinateur. Les différents comptes rendus d’activités et financiers, le renouvellement des membres du conseil d’administration et le montant de la cotisation n’ont guère posé débat et ont été approuvés à l’unanimité.

Parole donnée aux différentes sections

Village de Flaujac. De nombreuses animations se déroulent dans ce petit village, illumination de l’église et de son clocher, décoration de la rue principale pour Noël, vide-greniers du 14 juillet, apéro concert au mois d’août, feu de la Saint-Jean avec repas partagé, grillée de châtaignes avec défilé d’Halloween.

Badminton. L’association propose un entraînement toutes les semaines au centre Francis-Poulenc les mardis et jeudis soir à partir de 19 h 30 et ponctuellement des rencontres amicales.

Hockey. Les entraînements ont lieu au centre Francis-Poulenc : le mercredi pour les moins de 11 ans et les adultes. Le vendredi soir est réservé aux collégiens et lycéens.

Section de randonnée. Forte d’une vingtaine de participants, elle se retrouve tous les lundis à 13 h 30, au parking de la Lande et décide de la randonnée à effectuer en fonction du temps. Il y a aussi une sortie annuelle.

Un atelier écriture. Le Foyer rural lui-même a lancé un atelier d’écriture, le 22 novembre dernier avec participation d’une dizaine de personnes. Il est animé par Lionel Salmon de Villecomtal. Le prochain rendez-vous est fixé au mercredi 13 décembre à 18 h 30, à la salle du Foyer des Amis du Pont Vieux, rue Arthur Canel à Espalion.

Hommage aux anciens

L’assemblée générale a été ensuite amenée à se prononcer sur un nouveau logo présenté par François Tassier. Ensuite, l’assemblée générale décernait le titre de "Président d’honneur" à Christian Fraysse, ancien président, pour tous les services rendus en y associant le souvenir de Raymond Pradalier, décédé en 2022 qui fut, lui aussi président. Pour mémoire, durant 15 ans, ils ont assuré le fonctionnement du Centre d’accueil des groupes, route de Saint-Pierre, aujourd’hui géré par la municipalité.