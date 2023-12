Druelle Balsac. Nouvelle expo sur les cimaises de la bibliothèque

Christian Triadou, fondateur de la bibliothèque, retrouve les cimaises qu’il a lui-même fixées en 2007, faisant de ce lieu voué à la quiétude littéraire l’un des premiers endroits d’exposition du département, prouvant ainsi que le livre et l’art pictural peuvent très bien s’associer. Depuis l’ouverture de la bibliothèque, près de 50 artistes et associations culturelles s’y sont succédés et ont pu ainsi présenter leurs essais, œuvres, photos… Christian a plusieurs passions dont la Campanologie, le livre et l’histoire, le dessin et la peinture, entre autres. Autodidacte comme beaucoup, stagiaire de peintres reconnus comme Hans Vleugels, Françoise Enjalbert, Patrick Peret, qui a passé de nombreuses années dans les ateliers de Sonia Privat et Bernadette Pagniez, Christian a acquis diverses techniques. Il maîtrise l’aquarelle, la peinture à l’huile et le pastel, le dessin à la mine de plomb restant sa technique favorite.

Une quinzaine de ses tableaux à thèmes et techniques divers sont exposés. Un des tableaux lui tient particulièrement à cœur : il s’agit de l’affaire Fualdès. Un fait historique Aveyronnais qui a défrayé la chronique judiciaire au début du 19e siècle, posé sur la toile de manière originale. L’exposition est visible lors des jours d’ouverture de la bibliothèque, mercredi de 15 heures à 18 h 30, jeudi de 16 heures à 18 h 30, le 1er samedi du mois de 10 heures à 12 heures, jusqu’à la fin février 2024.