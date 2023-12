Présidentielle en Russie : l'échéance est désormais fixée, elle aura bel et bien lieu en mars 2024

La Présidentielle en Russie, qui doit animer le printemps 2024, a vu sa date être fixée, ce jeudi 7 décembre 2023.

En Russie, le premier scrutin présidentiel depuis le début de la guerre en Ukraine se tiendra au printemps 2024. La décision a été annoncée ce jeudi 7 décembre.

Rendez-vous le 17 mars

C'est très exactement le dimanche 17 mars 2024 que se tiendra la prochaine élection présidentielle en Russie. Elle aura donc lieu très peu de temps après le deuxième anniversaire du déclenchement de la guerre en Ukraine. "L'opération spéciale", comme l'a toujours nommé Vladimir Poutine, avait démarré le 24 février 2022, et est toujours en cours en ce mois de décembre 2023.

"Le coup d'envoi de la campagne"

"Cette décision donne pratiquement le coup d'envoi de la campagne présidentielle", a avancé Valentina Matvienko, présidente du Conseil de la Fédération, selon l'AFP. Celui-ci est la chambre haute du Parlement russe. Elle a également déclaré que ce scrutin sera un "point culminant de la réunification" des régions ukrainiennes dont la Russie revendique l'annexion : Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson.

Poutine pas encore candidat

Pour l'heure, Vladimir Poutine n'est pas encore officiellement candidat pour briguer un nouveau mandat. Président de 2000 à 2008, l'homme de 71 ans l'est depuis 2012, année durant laquelle la durée de gouvernance à la tête du pays est passée de quatre à six ans. Il a ainsi été réélu en 2018 pour six nouvelles années, et donc jusqu'en 2024, date du nouveau scrutin.

Un troisième mandat ?

Pour rappel, la législation russe n'autorisait pas un président à cumuler plus de deux mandats consécutifs. C'est la raison pour laquelle en 2008, Vladimir Poutine avait passé la main. Mais à l'été 2020, suite à un référendum constitutionnel, le président russe, avait promulgué un texte indiquant que cette "restriction ne s'applique pas à ceux qui occupaient le poste de chef de l'Etat avant l'entrée en vigueur des amendements de la Constitution".

Ainsi, le sexagénaire peut prétendre briguer deux nouveaux mandats d'affilée et ainsi rester au pouvoir jusqu'en... 2036.