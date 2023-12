CARTES. Crues, vent, neige... 24 départements en vigilance jaune, dont la moitié de l'Occitanie, ce vendredi

24 départements sont placés en vigilance jaune par Météo France, ce vendredi 8 décembre 2023. Plusieurs phénomènes sont à surveiller : la moitié de l'Occitanie est concernée.

Fixé à 21 dans la soirée de jeudi, le nombre de départements placés en vigilance jaune par Météo France a augmenté, passant à 24, en ce début de journée de vendredi 8 décembre 2023.

Multiples phénomènes

Vent, crues, orages, pluie, neige, vagues, avalanches... sept phénomènes sont mentionnés par Météo France dans le cadre de l'activation de la vigilance jaune, ce vendredi. 24 départements sont concernés et certains, comme les Pyrénées-Atlantiques, cumulent cinq alertes différentes !

La moitié ouest de l'Occitanie est en jaune. Météo France - Capture d'écran

Une large partie du sud ouest ainsi que du sud est font face à cette alerte de niveau jaune, ainsi que quelques territoires situés dans la moitié nord.

La moitié de l'Occitanie

Comme cela était déjà le cas dans la soirée de jeudi, une partie conséquente de l'Occitanie fait partie des territoires cités par Météo France : six de ses 13 départements sont en jaune, ce vendredi 8 décembre. Soit la moitié du territoire régional. Qui est concerné ? Par quoi ? On fait le point :

Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées : crues, avalanches

Gers, Tarn-et-Garonne, Lot : crues

Ariège : avalanches

Quelle météo ce vendredi ?

La météo sera particulièrement variée en Occitanie, ce vendredi 8 décembre 2023. Si des éclaircies seront à prévoir dans le Gers, le Tarn-et-Garonne, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, le temps sera couvert dans les Hautes-Pyrénées, le Lot, le Gard et le Tarn. Quant à la Haute-Garonne, la Lozère et l'Aveyron, ils devraient faire face à quelques averses.

Un temps très varié en Occitanie, ce vendredi 8 décembre 2023. Météo France - Capture d'écran

Côté températures, c'est à Perpignan qu'il fera le plus doux, avec 15°C annoncés par Météo France. En Aveyron et en Lozère, le thermomètre peinera à s'approcher du cap des 10°C.